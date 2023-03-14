В Челябинской области водителей попросили остаться дома из-за дождя и снега

Водители сообщают о снежной каше на трассе М-5. Фото: Трасса м5 Уфа-Челябинск/vk.com

В Челябинской области 14 марта начались дожди и снегопады. Местами поднялись метели. В региональном управлении ГИБДД выступили с предупреждением о сложной обстановке на дорогах. Автомобилистов просят по возможности отложить дальние путешествия на более позднее время.

Осадки не только ухудшают видимость, но и приводят к появлению гололедицы.

— Госавтоинспекция и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности, — сообщили в УГИБДД.

К просьбе остаться дома присоединилось региональное министерство дорожного хозяйства. По данным министерства, на юге Челябинской области идут дожди, а всю оставшуюся часть региона засыпает снегом.

— В связи со сложными погодными условиями с утра на региональных дорогах на уборку снега выведены 217 единиц техники, — сообщили в миндортрансе.

Напомним, из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в Челябинске закрыли аэропорт. Аэропорт в Магнитогорске продолжает работать, но там тоже плохая погода, и решение о посадке оставляют на совести командиров воздушных судов.

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