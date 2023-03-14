Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 5:06

В Челябинской области водителей попросили остаться дома из-за дождя и снега

Сотрудники ДПС и дорожники работают в режиме повышенной готовности
Елена КОЛЧИНА
Водители сообщают о снежной каше на трассе М-5. Фото: Трасса м5 Уфа-Челябинск/vk.com

Водители сообщают о снежной каше на трассе М-5. Фото: Трасса м5 Уфа-Челябинск/vk.com

В Челябинской области 14 марта начались дожди и снегопады. Местами поднялись метели. В региональном управлении ГИБДД выступили с предупреждением о сложной обстановке на дорогах. Автомобилистов просят по возможности отложить дальние путешествия на более позднее время.

Осадки не только ухудшают видимость, но и приводят к появлению гололедицы.

— Госавтоинспекция и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности, — сообщили в УГИБДД.

К просьбе остаться дома присоединилось региональное министерство дорожного хозяйства. По данным министерства, на юге Челябинской области идут дожди, а всю оставшуюся часть региона засыпает снегом.

— В связи со сложными погодными условиями с утра на региональных дорогах на уборку снега выведены 217 единиц техники, — сообщили в миндортрансе.

Напомним, из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в Челябинске закрыли аэропорт. Аэропорт в Магнитогорске продолжает работать, но там тоже плохая погода, и решение о посадке оставляют на совести командиров воздушных судов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru