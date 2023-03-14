Сколько это терпеть? Метеорологи рассказали, надолго ли в Челябинскую область вернулась зима

Осадки должны прекратиться к 16 марта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ближе к конце недели наступит потепление. Температура может подняться до +10 градусов. Но сначала придется перетерпеть холод и гололед.

Южноуральцы 14 марта страдают от снегопадов. За осадками придет резкое похолодание и гололедица. В ночь на 15 марта температура воздуха опустится до -9, -14, а при прояснении даже до -18 градусов. По обновленному прогнозу метеорологов, мокрый снег в среду продолжится. Но днем потеплеет до 0, +5 градусов.

Днем 16 марта уже обойдется без существенных осадков, а воздух днем разогреется до +4, +9.

А в пятницу 17 марта ожидают переменную облачность, всего -2, -7 градусов ночью и +5, -10 днем.

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