Житель Магнитогорска поскользнулся возле дома и сломал ногу в двух местах

Мужчина сломал ногу, поскользнувшись на дороге Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске Челябинской области мужчина поскользнулся на дороге и сломал ногу в двух местах. Инцидент случился 13 марта возле дома № 68/1 по улице Советская. Упавшего магнитогорца увидел проезжавший мимо мужчина. Он помог ему подняться и отправил в травмпункт. Диагноз оказался неутешительный.

— В травмпункте диагностировали двойной перелом. Сломал лодыжку и малую берцовую кость, — рассказал Тимур КП-Челябинск.

Теперь мужчина планирует обратиться в надзорные органы и пожаловаться на тех, кто не привел в порядок территорию. Мы связались с управляющей компанией, которая обслуживает дом № 68/1, но там открестились от дороги, по которой шел мужчина. Дело в том, что она проходит не во дворе, а сбоку дома.

— У территории, которую мы обслуживаем, есть границы. Если он поскользнулся на хозпроезде, то эту дорогу должны чистить городские службы, — рассказали в ЖЭУ № 17.

В администрации Правобержного района пообещали предоставить информацию по инциденту позже. Мы опубликуем ее сразу после получения.

Утром того же дня в Магнитогорске произошел еще один похожий. Женщина выходила из подъезда с ребенком на руках, поскользнулась и рухнула на асфальт. К счастью, в этот раз обошлось без переломов.

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