«Отшибла все на свете»: в Магнитогорске женщина с младенцем на руках поскользнулась и упала возле подъезда

Женщина упала на спину. Фото: камеры "Интерсвязи"

В Магнитогорске Челябинской области женщина, выходившая из подъезда с малышом на руках, поскользнулась и упала, пролетев в сантиметрах от ступенек. В произошедшем она винит управляющую компанию.

– Чуть не убилась с ребенком! «Домоуправ-М», почему не посыпаете песком?! Лед от самой двери, даже устоять не получилось, сразу полетела. Отшибла все на свете, а если бы, не дай Бог, ребенок пострадал?? Почему такое халатное отношение, – возмутилась женщина в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск».

В управляющей компании появление льда объяснили «температурными качелями». За ночь подтаявший снег замерз и появилась тонкая корочка льда, которую не успели устранить.

– Сегодня первый рабочий день после выходных, на которых мы наблюдали оттепель. Разница дневной и вечерней температуры дает гололед. Прошу жителей быть внимательными, а со стороны управляющей компании примем все меры, – сообщили КП-Челябинск в «Домоуправ-М».

За последний месяц в Челябинской области произошло несколько коммунальных трагедий. В Фершампенуазе школьник погиб после падения снега с крыши на голову. Ранее в Магнитогорске глыба рухнула на годовалого ребенка.

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