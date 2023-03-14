«9 белых негритят»: в Снежинске выросли снежные человечки

Примерные южноуральские снеговики – встали в ряд и по росту. Фото: Подслушано в Снежинске / vk.com
В Челябинской области «выросли» снежные человечки – в городе с символичным названием Снежинск в ряд выстроилось 9 снеговиков. Их слепили на улице Васильева, напротив школы № 126 – вероятно, ее ученики.
Снежные человечки встали по росту. И повеселили горожан.
– 9 белых негритят, – шутит в комментариях под фотографией житель Снежинска Андрей Коблов.
Впрочем, лепить снеговиков можно и в Челябинске. Сегодня зима взяла реванш, и город утопает в снегу с самого утра.
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