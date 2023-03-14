Депутат Госдумы от Челябинской области Максим Гулин сложил полномочия

Максим Гулин стал самым молодым политиком от Челябинской области, но не продержался до конца срока. Фото: Станислав ГЛАДКОВ

Одним депутатом Госдумы от Челябинской области стало меньше. Свои полномочия сложил самый молодой политик от региона Максим Гулин. В федеральный парламент он вошел по спискам от партии «Новые люди» после выборов в сентябре 2021 года.

— Сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы, — сообщает Максим Гулин. — Принцип «Новых людей»: 20 процентов теории, 80 — практики. Иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле.

В Государственной думе Максим Гулин курировал вопросы образования. В частности, он продвигал законопроект, по которому детей мобилизованных, которые учатся на платной основе, должны переводить на бюджет. Также депутат выступал за повторную отсрочку для студентов колледжей уже при поступлении в университет.

Как прокомментировал политолог и автор программы «Политсреда» на радио «Комсомольская правда — Челябинск» Евгений Маклаков, решение о передаче мандата другому кандидату должна принять партия по согласованию с ЦИКом.

— Как правило мандат передается следующему депутату, который шел по региональным спискам на выборах 2021 года, — рассказал Евгений Маклаков. — Однако может быть принято и любое другое решение. Единственное условие — депутат доложен был участвовать в последних выборах.

Напомним, в 2021 году от Челябинской области по списку от партии «Новые люди» проходили пять кандидатов. Помимо Максима Гулина это были Анна Скрозникова и Олег Ведерников, предприниматели Игорь Важенин и Денис Лезин.

По информации собственных источников «Комсомолки», вероятнее всего место Максима Гулина отдадут его помощнику Денису Лезину. А сам политик займет один из руководящих постов в российском движении детей и молодежи «Движение Первых».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru