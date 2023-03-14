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НовостиПолитика14 марта 2023 11:58

Депутат Госдумы от Челябинской области Максим Гулин сложил полномочия

Народный избранник сообщил, что переходит на новую работу
Ольга ЩАПИНА
Максим Гулин стал самым молодым политиком от Челябинской области, но не продержался до конца срока.

Максим Гулин стал самым молодым политиком от Челябинской области, но не продержался до конца срока.

Фото: Станислав ГЛАДКОВ

Одним депутатом Госдумы от Челябинской области стало меньше. Свои полномочия сложил самый молодой политик от региона Максим Гулин. В федеральный парламент он вошел по спискам от партии «Новые люди» после выборов в сентябре 2021 года.

— Сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы, — сообщает Максим Гулин. — Принцип «Новых людей»: 20 процентов теории, 80 — практики. Иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле.

В Государственной думе Максим Гулин курировал вопросы образования. В частности, он продвигал законопроект, по которому детей мобилизованных, которые учатся на платной основе, должны переводить на бюджет. Также депутат выступал за повторную отсрочку для студентов колледжей уже при поступлении в университет.

Как прокомментировал политолог и автор программы «Политсреда» на радио «Комсомольская правда — Челябинск» Евгений Маклаков, решение о передаче мандата другому кандидату должна принять партия по согласованию с ЦИКом.

— Как правило мандат передается следующему депутату, который шел по региональным спискам на выборах 2021 года, — рассказал Евгений Маклаков. — Однако может быть принято и любое другое решение. Единственное условие — депутат доложен был участвовать в последних выборах.

Напомним, в 2021 году от Челябинской области по списку от партии «Новые люди» проходили пять кандидатов. Помимо Максима Гулина это были Анна Скрозникова и Олег Ведерников, предприниматели Игорь Важенин и Денис Лезин.

По информации собственных источников «Комсомолки», вероятнее всего место Максима Гулина отдадут его помощнику Денису Лезину. А сам политик займет один из руководящих постов в российском движении детей и молодежи «Движение Первых».

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