Детский сад из поселка Каштак отметил 45-летний юбилей

Фото: "Соцгород"

МАДОУ ДС № 36 – СП ведет свою славную историю с 1978 года. Изначально он был отдельным учреждением, относящимся к ОАО «МЕЧЕЛ». Впоследствии оптимизации его объединили с другим, находящимся по соседству, логопедическим детским садом. С тех пор спектр предоставляемых образовательных услуг в МАДОУ ДС №36 – СП расширился. Сюда приходят как обычные дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья. И те, и другие чувствуют себя уютно и комфортно в детском саду, ведь рядом всегда находятся добрые, заботливые и внимательные педагоги.

По случаю знаменательного события в детском саду прошло торжественное мероприятие, на котором собрались представители трех поколений: сотрудники и воспитанники дошкольного учреждения, а также ветераны педагогического труда – для них звучали особые слова признательности. Пятеро были удостоены благодарственных писем и денежных премий от лидера общественного движения «Соцгород», экс-депутата Государственной Думы Андрея Барышева.

Фото: "Соцгород"

Заведующая детским садом Светлана Лучина поблагодарила социальных партнеров за поздравление и отметила, насколько важно такое уважение и внимание к людям, отдающим свои сердца детям:

— Большое спасибо общественному движению «Соцгород» и его руководителю Андрею Барышеву за помощь в награждении и поощрении наших ветеранов, за участие в таком важном для нас мероприятии. Приятно, что «Соцгород» не только пришел на праздник, но и побывал с подарками в гостях у бывших сотрудников, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на юбилей. Это проявление уважения к каждому, кто приложил руку к воспитанию многих поколений детей за такой длительный срок. Спасибо за неравнодушие ко всем, за сплочение поколений и трудового коллектива нашего детского сада. Желаю общественному движению «Соцгород» процветания, дальнейшего благотворительного участия в жизни города и области, а его лидеру Андрею Барышеву здоровья, понимания, терпения в нелёгком труде! — отметила Светлана Геннадьевна.

Своими впечатлениями о важном событии в жизни детского сада и о своей работе в дружном коллективе также поделилась Наталья Чебан, воспитатель 1 категории:

Фото: "Соцгород"

— Дети дарят нам радость, именно в них мы видим результат своего труда. Глядя на них нынешних, повзрослевших, даже не верится, что они пришли в наш детский сад совсем маленькими, не умеющими говорить простые слова. Все были рады встрече, особенно ветераны, ведь многие не виделись много лет. Мы — те, кто в строю и по сей день, работаем и будем работать, пока есть задор, энтузиазм, желание и, конечно же, здоровье, равняясь, на наших учителей, мудрых наставников. Сегодня нам есть, чем похвастаться, и есть ,чем гордиться. Наши дети и педагоги принимают активное участие в различных фестивалях и конкурсах: «Серебряная маска», «Искорки надежды», «Звонкие голоса», «Хрустальная капель». Надеемся, что этот год принесет нам новые творческие успехи и победы! — сказала Наталья Геннадьевна.

В юбилейный день поздравить детский сад приехали также ученики детской школы искусств № 5. Выступление юных танцоров, музыкантов, певцов и чтецов стало приятным сюрпризом для всего коллектива. А в завершении праздника состоялось дружеское чаепитие, которое украсил фирменный торт от общественного движения «Соцгород».