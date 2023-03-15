В Челябинской области с начала года более 5 тысяч младенцев проверили на врожденные болезни

У новорожденных ищут редкие и опасные заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области с начала 2023 года 5,4 тыс. младенцев прошли неонатальный и расширенный неонатальный скрининг. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт со ссылкой на статистику регионального минздрава.

Новорожденных детей раньше проверяли на 5 врожденных и наследственных болезней, а с этого года список заболеваний расширили до 36, включив в него редкие заболевания, в том числе муковисцидоз и первичные иммунодефициты.

— Подавляющее большинство тестов были, к счастью, отрицательными, — рассказала Ирина Гехт. — Но из новых нозологий, включенных в перечень обследования, выявлен один ребенок со спинальной мышечной атрофией.

Новорожденному, у которого диагностировали СМА, уже назначили необходимую терапию.

Вице-губернатор обратилась ко всем матерям маленьких детей и женщинам, которые готовятся ими стать. Она попросила женщин не отказываться от обследования малышей.

— Для анализа берется всего 8 капелек крови. Благодаря им вы сможете убедиться, что с младенцем все в порядке или же вовремя начать лечение, — объяснила Ирина Гехт.

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