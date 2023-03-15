В Челябинске иномарка после ДТП вылетела на тротуар, пострадали двое

Фото: ГИБДД Челябинска

Два человека пострадали в ДТП утром 15 марта в Челябинске. На улице Воровского возле пересечения с улицей Образцова столкнулись Opel и Toyota. После удара Opel отшвырнуло на тротуар.

Автоинспекторы сейчас выясняют все обстоятельства аварии. Как рассказали в ГИБДД города, травмы получили водители обеих машин. Мужчин 48 и 58 лет увезли с места аварии на машине скорой помощи.

Ранее три человека пострадали в тройном ДТП под Челябинском. Одного из водителей вытащили из искореженной машины спасатели.

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