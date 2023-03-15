В Челябинской области семья с ребенком врезалась на машине в столб

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В окрестностях села Еманжелинка в Челябинской области легковая машина врезалась в столб. Пострадали два человека

Удар оказался сильным, машину смяло об опору фонаря. Внутри находились три человека — двое взрослых и ребенок. Ребенок не пострадал, но его близким потребовалась помощь врачей и спасателей.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, травмированных водителя и пассажира смогли вытащить из измятой машины только с помощью гидравлического инструмента. Пострадавших передали врачам.

Напомним, в Челябинске машину после аварии выбросило на тротуар. После ДТП в больницу увезли двои водителей.

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