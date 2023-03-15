Центр коммунального сервиса организует выездную встречу для жителей Варненского района

В целях консультирования по вопросам, связанным cо сферой обращения c ТКО, а также заключения договоров и актуализации данных ЦКС возобновляет выездную работу специалистов в населенных пунктах южных районов Челябинской области.

В Варненском районе выездная работа специалистов ЦКС запланирована на апрель и будет проходить каждый понедельник – 6, 13, 20, 27 апреля 2023 года. Прием населения будет осуществляться с 11:00 до 15:00 в здании администрации сельского поселения по адресу п. Варна, ул. Советская, 135.

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