Сошел с орбиты: непунктуальную компанию «Сатурн» выгнали с маршрута № 33 в Челябинске

Автобусов было мало и ходили они не по расписанию Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске расторгли контракт с компанией «Сатурн», которая работала на автобусном маршруте № 33 «Фатеевка — Парк Гагарина». Причина — систематические нарушения расписания, нехватка автобусов на линии.

— Контракт с перевозчиком расторгается из-за неоднократных нарушений условий контракта, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». — С 15 марта маршрут обслуживает перевозчик ООО «Челябгортранс».

Расписание остается прежним. Его можно изучить по ссылке. По вопросам работы маршрута можно обращаться по телефонам: 2-18-19-19, 8-908-081-64-40.

Отметим, что по итогам января маршрут № 33 попал в антирейтинг с неудовлетворительным исполнением контракта — у него была самая низкая оценка.

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