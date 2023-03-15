В Миассе завершилась серия кубков России по сноуборду

Фото: "Солнечная долина"

С 11 по 15 марта в Миассе на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» прошли 3 и 4 этапы кубков России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс.

Лучшие спортсмены из 12 регионов России соревновались в рамках этой зрелищной дисциплины. Большое количество бугров и виражей заставляют ошибаться, но только лучшие из лучших добираются до пьедестала. Небольшое преимущество по завоеванным медалям у Московской области.

- Трасса отличная, каждый год строители улучшают технику, дорабатывают. В целом на «Солнечной долине» приятно тренироваться, и мы всегда с радостью приезжаем на соревнования. Вчера выпало много снега, соревнования немного сдвинулись, ждали пока почистят трассу. Результатом я довольна, - рассказала победительница 3 и 4 этапа Кристина Пауль из Красноярского края.

3 этап

Женщины 1. Пауль Кристина, 1998, (Красноярский край/Кем. обл.) 2. Паршина Александра, 1995, (Магаданская область/Краснояр. край) 3. Локтева-Загорская Кристина, 2002, (Санкт-Петербург)

Мужчины 1. Донских Даниил, 2001, (Камчатский край) 2. Генин Евгений, 2002, (Московская область) 3. Дильман Даниил, 1996, (Новосибирская область/Краснояр. край)

4 этап

Женщины 1. Пауль Кристина, 1998, (Красноярский край/Кем. обл.) 2. Паршина Александра, 1995, (Магаданская область/Краснояр. край) 3. Локтева-Загорская Кристина, 2002, (Санкт-Петербург)

Мужчины 1. Томин Арсейний, 2003, (Московская область/Краснояр. край) 2. Генин Евгений, 2002, (Московская область) 3. Донских Даниил, 2001, (Камчатский край)

Этапы Кубка России по сноуборду - не последние соревнования в этом горнолыжном сезоне. Впереди соревнования по фристайлу, сноуборду, а также соревнования по спорту глухих и ПОДА.