Экс-главу поселения в Челябинской области задержали по подозрению во взятке

Олег Бобырев. Фото: chelyabinsk.er.ru/
В Челябинской области задержали бывшего главу Еманжелинского сельского поселения Олега Бобырева. Как сообщает «ФедералПресс», его подозревают во взятке.
По статье о получении взятки в отношении экс-лавы поселения возбудили уголовное дело. По предварительной версии, Олегу Бобыреву заплатил предприниматель, чтобы получить муниципальный контракт на содержание дорог в зимний период.
Ранее в Челябинске в коммерческом подкупе заподозрили менеджера компании «НОВАТЭК-АЗК».
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