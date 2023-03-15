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НовостиОбщество15 марта 2023 11:07

Экс-главу поселения в Челябинской области задержали по подозрению во взятке

Он может быть замешан в махинациях с контрактом на уборку снега
Анастасия ТРОФИМОВА
Олег Бобырев. Фото: chelyabinsk.er.ru/

Олег Бобырев. Фото: chelyabinsk.er.ru/

В Челябинской области задержали бывшего главу Еманжелинского сельского поселения Олега Бобырева. Как сообщает «ФедералПресс», его подозревают во взятке.

По статье о получении взятки в отношении экс-лавы поселения возбудили уголовное дело. По предварительной версии, Олегу Бобыреву заплатил предприниматель, чтобы получить муниципальный контракт на содержание дорог в зимний период.

Ранее в Челябинске в коммерческом подкупе заподозрили менеджера компании «НОВАТЭК-АЗК».

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