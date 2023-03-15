Губернатор Алексей Текслер поручил главам районов подготовиться к паводку и весенним субботникам

Алексей Текслер дал сразу несколько поручений главам районов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раздал главам районов поручения, чтобы весна прошла безопасно и чисто. Губернатор уверен, что готовиться к началу паводков нужно уже сейчас: там, где могут образоваться заторы льда, уже приняты превентивные меры.

– Важно реализовать их вовремя, без срывов. Поручаю уделить особое внимание работе гидротехнических сооружений и максимально снизить риски подтопления жилого сектора, – отметил Алексей Текслер.

Паводки в этом году не должны превысить норму. Но информацию о них должны получить все жители районов, где есть риски подтопления. Поэтому в этом году в области протестируют мобильное приложение «МЧС России».

Особое внимание уделят мостам и дорогам, которые обычно подтопляет.

Еще одно важное поручение – проведение субботников и ликвидация несанкционированных свалок. Традиционные субботники начнутся уже в эту пятницу, 17 апреля, а завершатся 5 мая.

– Прошу подготовиться заранее: привлечь жителей и трудовые коллективы, позаботиться об инвентаре и обеспечить своевременный вывоз мусора после субботников – у нас с этим бывают проблемы в ряде территорий, – предупредил глав районов губернатор.

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