Ледяной фонтан разваливается, а дорога ушла под воду: в нацпарке «Зюраткуль» предупредили об опасностях весны

Фото: нацпарк "Зюраткуль"

В Челябинской области затопило участок лесной дороги к поселку Зюраткуль. Об этом сообщили в одноименном национальном парке.

Дорога оказалась под водой из-за весеннего потепления и таяния снега.

Фото: нацпарк "Зюраткуль"

– Глубокая колея не всем автотранспортным средствам позволяет преодолеть ее, — рассказали в пресс-службе «Зюраткуля». Водителей при поездках в поселок просят соблюдать осторожность.

С аналогичной просьбой обратились к туристам, которые напоследок успевают посетить зимнюю зюраткульскую достопримечательность — ледяной фонтан.

Фото: нацпарк "Зюраткуль"

— Пришла весна и наш лесной красавец - ледяной фонтан - уже начал подтаивать, от него отпадают куски льда, — сообщили в национальном парке.

Ледяную громаду огородили предупреждающими лентами, посетителям рекомендуют смотреть на фонтан только с безопасной дистанции и не подходить к нему близко.

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