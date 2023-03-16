Будут следить, не спят ли водители: в Челябинске на маршрут №8 выпустят 15 автобусов с системой «Антисон»

Фото: ОГКУ «Организатор перевозок»

В Челябинске для обслуживания маршрута №8 «Мамина – Академика Королева» в этом году купят 15 новых автобусов. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», машины приобретут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В каждом из автобусов будет минимум 29 сидений для пассажиров, светодиодный указатель маршрута с автоматической регулировкой яркости, а также система «Антисон». Система с помощью камеры и датчиков следит за состоянием водителя. Если тот проявляет признаки усталости, слишком уж медленно моргает или не смотрит на дорогу, включатся звуковой и световой «будильники».

Автобусы, которые сейчас ездят по маршруту №8, после приобретения новых машин перебросят на другие маршруты.

Восьмой маршрут до конца 2026 года останется в ведении МУП «Служба организации движения». С перевозчиком для этого заключили новый долгосрочный контракт.

Ранее в Челябинске расторгли контракт с компанией «Сатурн», которая работала на автобусном маршруте № 33 «Фатеевка — Парк Гагарина». Причиной стало систематические нарушения расписания.

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