«Открытие Инвестиции» проведет для челябинских инвесторов конференцию «Стратегия-2023 — точки роста на фондовом рынке»

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23 марта «Открытие Инвестиции» приглашают частных инвесторов Челябинска на конференцию «Стратегия-2023 — точки роста на фондовом рынке» с участием начальника управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова и инвестиционных советников Ярослава Лазарева и Виталия Аверкина.

Санкции в сочетании с геополитической напряженностью оказали серьезное давление на российскую экономику. Вместе с тем, ВВП России в 2022 году снизился всего на 2,1%, тогда как еще в апреле прошлого года МВФ предрекал обвал этого показателя на 8,5%. Российский рынок не только достойно адаптируется к новым условиям, но и находит точки роста, выдвигая новых фаворитов. Что готовит 2023 год, какие сектора и компании могут показать максимальный рост? Какую тактику и стратегию избрать инвестору? В открытой дискуссии эксперты проанализируют рынок и представят максимально эффективные варианты стратегий для частных инвесторов.

В конференции примет участие начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов, который познакомит гостей с глобальными трендами, представит макроэкономический анализ рынка и прокомментирует текущую ситуацию на российском рынке. В практической части конференции выступят инвестиционные советники «Открытие Инвестиции» Ярослав Лазарев и Виталий Аверкин — спикеры расскажут о реализации инвестиционной стратегии на российском рынке и хеджировании портфеля и отдельных позиций.

— Текущая экономическая ситуация требует от инвестора взвешенного подхода к отбору активов в портфель, тактике и стратегии, и потому пользу диалога с профессионалами, прямого общения с экспертами и аналитиками трудно переоценить. Уверены, что конференция вызовет высокий интерес инвесторов — мы включили в программу актуальные темы и практические рекомендации, которые помогут жителям Челябинска повысить эффективность своих вложений, — говорит Ольга Николаенко, директор филиала «Открытие Инвестиции» в Челябинске.

Участие в мероприятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте. Конференция состоится 23 марта 2023 года по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 26а (гранд-отель «Видгоф»). Регистрация гостей в 18:30.