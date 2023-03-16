В Магнитогорске жалобы жителей нерасселенного дома переросли в уголовное дело о халатности

После проверки в СК решили возбудить уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после жалоб жителей Магнитогорска. Горожане сообщили, что сотрудники мэрии не исполнили судебное решение о переселении людей из ветхого здания. Организованная следователями проверка показала, что недовольство магнитогорцев не безосновательно.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются виновные должностные лица, не обеспечившие соблюдение сроков переселения граждан, — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ Следственного комитета Владимир Шишков.

В ведомстве обещают во время расследования принять меры для восстановления нарушенных прав магнитогорцев.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о разрушающемся доме без отопления в Катав-Ивановске.

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