«После того, что оставили ВСУ, очень большой контраст»: как Челябинская область возрождает разрушенную Волноваху

Здесь не только ремонтируют старые здания, но и отстраивают новые. Фото: Ruptly

Жители Волновахи, рассказали, как Челябинская область восстанавливает их город. Из Южного Урала сюда регулярно приходит гуманитарная помощь, строятся новые здания и ремонтируются разрушенные. Один из пенсионеров поделился, что их городок заметно возрождается, особенно если сравнивать с тем, что было.

— Поменялось очень многое. Отрадно видеть, что ремонтируются дома, крыши, поменяны окна, в подъездах меняются разбитые двери, — рассказывает мужчина. — Построено прекрасное здание станции переливания крови. Строятся жилые дома, ремонтируется ПТУ. После того, что было, что оставили после себя укры, совершенно другой вид. Контраст очень большой.

По словам мужчины, украинские войска размещались в больнице, хотя их просили этого не делать. Уходя, они расстреляли здание из танков — «на прощание».

Напомним, в мае прошлого года Челябинская область взяла под свое крыло Волноваху и Ясиноватую — оба города находятся в ДНР. Туда с Южного Урала направили медицинское оборудование, машины скорой помощи и тонны гуманитарного груза. Помимо нашего региона этим городам помогает ЯНАО.

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