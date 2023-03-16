ЦКС презентовал новый анимационный ролик про раздельный сбор отходов

Центр коммунального сервиса подготовил новый анимационный ролик. Буквально за минуту он рассказывает, как правильно сортировать мусор и почему этим важно заниматься.

Мультфильм начинается с драматических событий. Маленький мальчик видит, как Земля буквально утопает в мусоре. Юный герой решает спасти планету.

Идея – как это сделать, приходит быстро! Мальчик осознает, что нужно заниматься сортировкой коммунальных отходов, разделяя их на два пакета: в один - складировать годные к переработке: металл, пластик, макулатуру и стекло, в другой - органический и сильно загрязненный мусор, который невозможно повторно использовать.

Вторичное сырье необходимо предварительно подготовить, необходимо следовать нескольким простым правилам.

Пластиковые бутылки и иные емкости от напитков, бытовой химии или косметических средств по возможности необходимо ополоснуть. Такая манипуляция позволит избежать загрязнения вторичного сырья при контакте разных фракций в желтом контейнере и кузове грузовой машины при дальнейшем транспортировании.

Снятие этикеток также не является обязательным, но если это сделать, то в дальнейшем использованное изделие из вторичного сырья будет проще переработать.

Кроме того, с пластиковых бутылок рекомендуется снять крышки, после чего емкости лучше спрессовать (смять).

Стеклянная тара (бутылки и банки) не должны содержать жидкостей и загрязнений, их тоже необходимо ополоснуть и по возможности освободить от этикеток.

Макулатуру (журналы, газеты, тетради, офисную бумагу) необходимо сложить в отдельную стопку и перевязать веревкой. Картон максимально уменьшить в объеме и аккуратно положить в контейнер. При этом от картона нужно обязательно отделить пленки и скотч. Если это невозможно, то размещать такие отходы в желтый контейнер не нужно. Направьте такой мусор в контейнер для смешанных отходов (обычно они зеленого цвета).

Металл (алюминиевую банку) по возможности смять, остальной металл не должен содержать следов загрязнений.

Подготовленное таким образом вторичное сырье необходимо разместить в ближайшем желтом контейнере.

Напомним, с конца прошлого года Центр коммунального сервиса начал устанавливать на контейнерных площадках Челябинска отдельные желтые баки для сбора четырех фракций вторичных ресурсов (металла, стекла, макулатуры, пластика). В настоящий момент во дворах областного центра эксплуатируется более 1700 емкостей. С подробной информацией о том, что в них необходимо складировать можно ознакомиться на сайте ЦКС на специальной странице «Раздельный сбор».

Собранные в желтые баки вторичные ресурсы направляются на сортировочные комплексы, а оттуда на перерабатывающие предприятия. Из них в итоге изготавливаются новые полезные вещи и материалы, в том числе плюшевые медведи, как это показано в мультфильме. Стать спасителем окружающей среды как маленький герой анимационного ролика, который начал сортировать мусор, под силу каждому! И требуется для этого совсем немного: разделять дома отходы на два пакета (в один — вторсырье, во второй — неперерабатываемые загрязненные отходы). Чем больше людей будет включаться в этот проект, тем меньше отходов будет направляться на захоронение, и это неизбежно замедлит разрастание свалок и полигонов. А природа скажет за это спасибо!