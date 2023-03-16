Уже не сможет жить как раньше: родные челябинской школьницы, которую сбил маршрутчик, отсудили 1,4 млн

Деньги взыскивают с перевозчика Фото: Андрей АБРАМОВ

Семья 12-летней девочки, которую сбил маршрутчик на улице Новороссийской, отсудила у фирмы-перевозчика 1,4 млн рублей компенсации морального вреда.

Все произошло 12 декабря 2020 года. Как сообщала КП-Челябинск, пассажиры маршрутки почувствовали удар, ПАЗик занесло, но водитель лишь выругался и поехал дальше. Внимательные горожане заметили, что девочка осталась лежать на дороге и заставили водителя остановиться.

Как выяснилось позднее, школьница получила открытую черепно-мозговую травму, долгое время пролежала в коме. Сейчас она получила инвалидность.

— Девочка не может вести привычный образ жизни, ей нужно специальное образование, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сам водитель заявил, что ехал на желтый сигнал светофора. А по данным ГИБДД, девочка шла на зеленый свет.

В 2021 году маршрутчика осудили за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 264 УК РФ). Как уточнили КП-Челябинск в прокуратуре. Он отделался ограничением свободы на 1,5 года.

Не собиралось сдаваться ООО «Челябинское такси», где он был официально трудоустроен.

— Представитель ответчика с заявленными требованиями не согласился, настаивая на том, что ребенок не переходил, а перебегал проезжую часть, счел размер компенсации завышенным, — рассказала Наталья Мамаева.

В итоге суд взыскал с переводчика крупную сумму компенсации. Решение в законную силу еще не вступило.

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