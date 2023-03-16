«Готовы использовать любые жизненные ситуации»: мошенники отобрали у южноуральцев более 1 млрд рублей

Особенно активизировались телефонные аферисты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 2022 год жители Челябинской области отдали мошенникам свыше 1 млрд рублей. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», статистику озвучили на посвященном борьбе с аферистами совещании в областной полицейском главке.

Жертвами преступников становятся южноуральцы всех возрастов и самых разных профессий, не получается даже составить социально-психологический портрет наиболее подверженного обману человека.

— Преступники готовы использовать любые жизненные ситуации, чтобы достичь единственной цели - отнять имущество у жертвы, — подчеркнул начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков.

Он добавил, что за последние годы очень значительно выросло количество телефонных и интернет-мошенничеств. Еще пять лет назад такие способы обмана составляли всего 3% от всех преступлений, а ущерб от них не превышал 200 млн рублей, то есть, был впятеро меньше, чем сейчас.

Михаил Скоков поручил подчиненным разработать новые стратегии борьбы с мошенниками, а также действовать на опережение, чтобы предотвращать преступления.

Напомним, накануне в Челябинске поймали афериста, выманившего у пенсионеров миллион рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Офдноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru