Разделяй, сохраняй, создавай! В Полетаево с пользой отметят День экологических знаний

Фото: freepik.com

15 апреля жители многих стран мира, неравнодушные к теме сохранения окружающей среды, отметят День экологических знаний. Основная цель праздника – формирование экологической культуры населения, популяризация бережного отношения к природе и этичного потребительского поведения. Такие же задачи, в том числе, являются одним из приоритетных направлений деятельности «Полигона ТБО» и экоактивистов полетаевского дворца культуры.

Поэтому важную дату в Полетаево отметят сразу двумя полезными мероприятиями: традиционной акцией по сбору отсортированных отходов и конкурсом на лучшую креативную идею по созданию садового декора из вторсырья.

Полет авторской фантазии неограничен. Для участия в творческом состязании можно изготовить любое изделие: вазоны для растений, декоративные фигурки, заборчики для клумб, садовые фонарики и прочее. Украшения для ландшафтного дизайна должны быть выполнены из старых вещей: текстиля, упаковки, бутылок и банок, крышечек, коробок и прочего. Если коротко, то всего неорганического мусора, который обычно отправляют в ведро.

Ограничений для приверженцев раздельного сбора бытовых отходов тоже почти нет. Чем больше полезного вторсырья они принесут на взвешивание в день акции, тем выше вероятность занять призовое место. Фракции, которые можно будет сдать на площадке мероприятия: любая макулатура, стеклянная и металлическая тара, пластик. То есть вторичное сырье, пригодное для производства новых вещей. Все собранные в ходе акции отходы сначала увезут на «Полигон ТБО» – там их обработают и отправят на перерабатывающие предприятия.

Фото: freepik.com

Чтобы стать участником акции «Разделяй и сохраняй!» и конкурса «Садовый экодекор», нужно соблюсти два обязательных условия – проживать в Полетаевском сельском поселении и стремиться сделать мир хотя бы чуточку чище.

Финал конкурса и подсчет результатов собранного вторсырья состоится в тот же день, 15 апреля. Победители получат ценные и, что самое главное, экологичные подарки! Всего предполагается наградить более 20 конкурсантов в различных номинациях.

Внимание! Не будет приниматься: мокрая и промасленная макулатура, бой стекла, батарейки и аккумуляторы, а также аэрозольные баллончики.

Мероприятие состоится 15 апреля на площади дворца культуры поселка Полетаево. Начало в 12:00, подведение итогов и награждение – 15:00.

Заявку на участие необходимо направить до 13 апреля 2023 года на электронную почту mashutkapa@mail.ru или передать во дворец культуры поселка Полетаево. Ознакомьтесь с правилами и положением конкурса «Садовый экодекор» и акции «Разделяй и сохраняй!». За актуальными новостями мероприятия можно следить в официальных группах Полигона ТБО и Дворца культуры Полетаево. Желаем удачи всем участникам!