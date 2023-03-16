В Челябинской области полицейские будут придумывать новые способы борьбы с мошенниками

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков поручил подчиненным разработать новые способы борьбы с мошенниками. Кроме того, полицейские как можно скорее должны будут придумать и начать использовать новые способы профилактики преступлений. Уже имеющихся недостаточно: полицейская статистика говорит, что почти все пострадавшие знали о разных способах обмана, но все равно доверились аферистам.

— Сложившаяся ситуация – это трагедия для людей, для семей, удар по их благополучию. Сегодня сложно определить точный социально-психологический портрет пострадавшего: жертвами становятся люди в возрасте от 19 до 70 лет, поэтому необходимо работать со всеми группами населения, дойти до каждого человека, — заявил Михаил Скоков.

На посвященном борьбе с аферистами совещании в областном полицейском главке Михаил Скоков рассказал, что за год жителей Челябинской области отдали мошенникам более миллиарда рублей. При этом за последние пять лет резко выросла активность аферистов, орудующих по телефону и через интернет.

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