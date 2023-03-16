Посредника, который передавал взятки замначальнику районной налоговой в Челябинске, отправили в СИЗО

Замначальника налоговой получил 150 рублей за информацию. Фото: 2gis

Вместе с замначальника отдела налоговой по Советскому району Челябинска под стражу на два месяца взяли его «помощника» - посредника, который передавал взятки за информацию о движении денег по банковским счетам предпринимателей. Этот посредник оказался родным отцом обвиняемого. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

— Прокуратурой области поддержаны ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для обвиняемых, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, заместителя начальника отдела ИФНС по Советскому району Челябинска с августа 2019 года по март 2023 года через посредника получил взятку более 150 тыс. рублей за сведения, которые содержат налоговую и банковскую тайну – рассказал о движении денег на счетах предпринимателей. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

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