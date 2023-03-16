В пяти городах Челябинской области объявили режим «черного неба»

Рассказываем, куда жаловаться.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
До 19:00 17 марта в Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте, Магнитогорске объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени, сообщает челябинский гидрометеоцентр.
— Промышленные предприятия начали выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, путем приостановки части производственных процессов, - сообщают в минэкологии региона.
Там также напомнили, что круглосуточно мониторят качество воздуха.
Куда жаловаться на качество воздуха:
- в приемную минэклогии по номеру +7-906-890-96-70;
- в адрес крупных промышленных предприятий звонить на номер дежурного инспектора Росприроднадзора +7-908-045-72-91.
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