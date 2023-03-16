Напоминание о храбрости, мужестве и решимости сына: в Магнитогорске семье погибшего воина вручили орден Мужества

Родным погибшего Данила вручили орден Мужества. Фото: Сергей Бердников/vk.com

Глава Магнитогорска Сергей Бердников вручил родителям сержанта Данила Никифорова, который погиб во время специальной военной операции, орден Мужества. Пост мэр выложил в соцсети.

— Сержант Данил Никифоров прошел достойный боевой путь. Он неоднократно участвовал в боевых действиях, в том числе не остался в стороне и во время специальной военной операции в Украине, где отдал свою жизнь, защищая нашу Родину, — написал Бердников. — Для семьи и близких награда станет напоминанием о храбрости, мужестве и решимости сына, брата и внука. К сожалению, это не вернет Данила к жизни, но его подвиги никогда не будут забыты. Он навсегда останется в нашей памяти, как истинный герой нашего времени.

Фото: Сергей Бердников/vk.com

26-летний Данил участвовал в боевых действиях в Сирии, Сомали, Карабахе. Он погиб 7 сентября 2022 года во время боя по захвату плацдарма на берегу реки. Даже получив осколочное ранение, прикрывал десантно-штурмовую группу, помог ей выйти из-под огня. Как сообщали Центре патриотического воспитания молодежи, Данил лично уничтожил две вражеские БМП, танк, пулеметный расчет и несколько беспилотников. Жизнь героя оборвала снайперская пуля.

В начале марта власти Магнитогорска вручили орден Мужества семье погибшего в ходе специальной военной операции Александра Мелекесова.

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