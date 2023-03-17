В Челябинской области машина насмерть сбила слившегося с темнотой пешехода

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области пешеход погиб в ДТП. Авария случилась поздним вечером 16 марта на дороге Тюбук-Кыштым в Каслинском районе.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 21-летний водитель LADA Priora наехал на мужчину, который шел в попутном направлении по краю дороги. На пешеходе была темная одежда без светоотражающих элементов.

От полученных травм мужчина умер на месте аварии. В полиции сейчас проводят проверку и пытаются выяснить личность погибшего. Пока известно только, что мужчине было приблизительно 40-45 лет.

Напомним, в Челябинске маршрутного перевозчика, который сбил 12-летнюю школьницу, обязали выплатить 1,4 млн рублей компенсации. Пострадавшая девочка получила инвалидность.

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