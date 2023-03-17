Аудиторы нашли множество нарушений в администрации Нагайбакского района

Из-за невнимательности сотрудников районный бюджет получил меньше денег Фото: Александр ГЛУЗ

Ревизоры нашли множество нарушений бюджетного законодательства во время проверки в администрации Нагайбакского района. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

— Финансовые нарушения и недостатки повлекли недопоступление средств в муниципальный бюджет на общую сумму 11,4 млн рублей, — рассказали в КСП.

Сотрудники районной администрации не взыскали долги по договорам аренды, а по другим таким же договорам неправильно рассчитали размер платы. Некоторые участки муниципальной земли и вовсе находились в использовании без всяких договоров. Вдобавок обнаружилось имущество, которое безосновательно посчитали собственностью района из-за ошибки в ведении реестра.

Нашли проверяющие и проблемы с закупками. В администрации района заключали контракты, не позаботившись обосновать их начальную цену.

В отношении сотрудников администрации составили протоколы о нарушении требований к отчетности. Данные о результатах проверки выслали губернатору Челябинской области и в прокуратуру.

Напомним, после проверки КСП в Ашинском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве. Оказалось, что там незаконно продали участки с домиками на горнолыжном курорте.

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