В Челябинской области откроют творческие лаборатории индустриальной биеннале

Два года назад в огромный арт-объект превратили карьер под Саткой. Фото: Василий Кононов-Гредин, Уральская индустриальная биеннале

Уральская индустриальная биеннале собирается открыть творческие лаборатории в Челябинской области. Уже начался конкурсный отбор участников.

Индустриальная биеннале — проект, совмещающий современное искусство и индустриальное наследие уральских регионов. Форум проходит раз в два года. Сотни художников посещают действующие предприятия и создают связанные с ними оригинальные работы.

Во время прошлой биеннале в промышленном карьере в Сатке разместили 250 круглых зеркал, в которых отражалось небо.

По задумке организаторов, творческие лаборатории помогут командам освоить практики проектирования и работы с индустриальными территориями. Арт-проекты, придуманные художниками, должны вовлекать жителей городов и быть связаны с просветительскими мероприятиями.

— Команда биеннале и участники лаборатории совместно с приглашенными экспертами разработают концепции проектов и реализуют их летом 2023 года, — рассказали организаторы.

Подать заявку можно по ссылке до 23:59 29 марта 2023 года по челябинскому времени

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