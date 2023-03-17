В классы — военруков, детей — в тир: депутат Олег Голиков предложил ввести в школах уроки стрельбы

Фото: Олег Голиков / ВКонтакте

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил включить в школьную программу уроки начальной военной подготовки. Для таких занятий потребуется оборудовать отдельные классы и открыть при школах тиры. Свою идею депутат уже передал в федеральное министерство просвещения. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

— Начальная военная подготовка, в рамках предмета ОБЖ и внеурочно, как ее запланировали проводить сейчас, для воспитания ребят явно недостаточна, — утверждает парламентарий. Он считает, что нужно активнее готовить школьников к службе в вооруженных силах.

Уроки по стрельбе и прочим военным навыкам Олег Голиков предлагает устраивать «с введением новой штатной единицы, школьного военрука, с привлечением ветеранов боевых действий и военнослужащих, послуживших в СВО».

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт анонсировала открытие в регионе нового центра подготовки «Авангард», где старшеклассников будут учить управлять танком.

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