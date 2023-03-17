«Это интеллектуальная элита колоний»: для осужденных за экономические преступления создадут трудовые центры

Предприниматели в СИЗО — единичные случаи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области большинство бизнесменов сталкиваются с силовым давлением со стороны органов МВД и Следственного комитета. Такие данные показал быстрый опрос на конференции АНО Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ», которая проходит сегодня в Челябинске. Сервис предназначен для защиты прав бизнесменов по их обращениям.

Гендиректор платформы Элина Сидоренко заявила, что на самом деле факты о массовых уголовных преследованиях предпринимателей сильно преувеличены.

— Сколько у вас предпринимателей в СИЗО? Можете сейчас сказать цифру, — обратилась она к прокурору.

— Это единичные случаи — один-два, — ответил исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Павел Вепрев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер привел в подтверждении пример из общения с представителями ГУФСИНа.

— Мы подписали соглашение, создаем трудовые центры и решаем вопрос с нехваткой кадров на предприятиях. Они просят специалистов, осужденных по экономическим преступлениям, а их практически нет сейчас в колониях.

— Да, спасибо за подтверждение. Осужденные чиновники — это интеллектуальная элита колоний сегодня, а не предприниматели, — ответила с улыбкой Элина Сидоренко.

По данным прокуратуры Челябинской области, в Челябинской области число зарегистрированных преступлений в отношении предпринимателей снижено на 10 процентов. А оконченных расследований стало на 47 процентов меньше, по сравнению с 2021 годом.

СПРАВКА КП

Платформа представляет собой электронный ресурс для приёма обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

На заседании Наблюдательного совета АНО «АСИ» в январе 2019 г. была озвучена инициатива по созданию Цифровой платформы, на которой предприниматели смогут сообщать о случаях неправомерного давления со стороны правоохранительных органов.

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным данная инициатива была поддержана и соответствующее поручение было озвучено в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 года.

Учредителями АНО «Платформа» выступили «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», а также Минэкономразвития России, осуществляющее полномочия учредителя от имени Российской Федерации.

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