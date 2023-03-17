В Магнитогорске школу окружили люди в бронежилетах

Фото: пресс-служба УМВД по Магнитогорску

В тренировке поучаствовали сотрудники МЧС, ФСБ и Росгвардии

В Магнитогорске 17 марта у здания школы №37 собрались сотрудники экстренных служб и силовых структур. В городской администрации попросили жителей не волноваться из-за вооруженных людей в касках и бронежилетах: у школы проходила плановая антитеррористическая тренировка.

Как пояснили в мэрии, участники отрабатывали меры по пресечению теракта. На тренировку явились спасатели, сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии, медики скорой помощи и представители городской администрации.

— За период проведения тренировки никто из жителей и привлекаемых на учении сил не пострадал, — уточнили в мэрии Магнитогорска.

Напомним, накануне жителям Миасса разослали смс-ки о прорыве плотины и потопе, а потом признались, что предупреждения были учебными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.