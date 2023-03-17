Мечта – это главное! Мировой чемпион по боксу Андрей Шкаликов встретился с учениками школы № 140 Металлургического района

Фото: Соцгород

Именитый спортсмен пришел на «Классные встречи» (так называется традиционное мероприятие, на котором ребята знакомятся с известными челябинцами) вместе со своими друзьями из общественного движения «Соцгород», которое является социальным партнером проекта «Тренировка с чемпионом».

Андрей Шкаликов рассказал о своем детстве, школьных годах, спортивной карьере, главных достижениях. С собой он принес один из самых важных трофеев – чемпионский пояс Европейского боксёрского союза (EBU, European Boxing Union), который считается символом превосходства и совершенства в боксе.

Фото: Соцгород

По словам боксера, в детстве он был очень болезненным ребенком и не подавал никаких спортивных надежд. Но при этом обладал целеустремленностью и сильным характером. А еще у Андрея Шкаликова была мечта стать знаменитым чемпионом. И благодаря своей настойчивости, трудолюбию и упорству он им стал:

— Мечта – это главное! Она побеждает талант. Именно мечта добиться больших вершин в спорте двигала меня вперед, была основным стимулом в боксе. Конечно, при этом очень важна дисциплина, терпение, собранность. Любой спорт – это тяжелый труд, и если хочешь добиться чего-то серьезного в спорте, нужно быть готовым к непростым испытаниям. Я очень благодарен своему тренеру, который не жалел нас и заставлял работать буквально на износ. Такие тренировки дорого стоят, они и сделали из меня чемпиона, - говорит Андрей Шкаликов.

Фото: Соцгород

Несмотря на то, что спортсмен завершил свою карьеру в боксе, сегодня он продолжает тренироваться сам и тренировать других. Один из его подопечных – Андрей Барышев, давний друг, лидер общественного движения «Соцгород», экс-депутат Государственной Думы. Андрей Шкаликов познакомился с ним давно, в спортивном клубе, когда тот занимался тяжелой атлетикой в соседнем зале. Тогда каждый на своем поприще добивался успехов, завоевывал титулы. Андрей Шкаликов говорит о своем друге не только как о хорошем спортсмене, но и как о сильной и волевой личности:

- Боксировать с ним непросто, иногда я даже больше устаю. Барышев никогда не сдается и обладает всеми качествами лидера: не терпит лжи, несправедливости, открытый, честный, принципиальный, настоящий боец. Все эти качества сформировались, когда он занимался тяжелой атлетикой, это тоже спорт для настоящих мужчин. Горжусь нашей дружбой и очень рад, что сейчас мы вместе с «Соцгородом» продолжаем сотрудничать, - рассказывает боксер.

Сейчас Андрей Шкаликов совместно с движением «Соцгород» реализует спортивный проект «Тренировка с чемпионом», в рамках которого боксер проводит мастер-классы в школах. Вот и на этой встрече в 140-й школе было решено провести тренировку с ребятами в апреле и, конечно, пригласить на нее социального партнера, лидера движения «Соцгород» Андрея Барышева. Только Шкаликов поставил одно условие: к ней будут допущены только те, кто хорошо учится. Причем, именитый боксер будет лично проверять дневники. Теперь у ребят есть мотивация подтянуться в учебе и заработать хорошие оценки.

Для справки:

Андрей Шкаликов родился 6 мая 1968 года в поселке Горняк (г.Копейск). Советский и российский боксер, мастер спорта СССР (1986), чемпион Европы (1997, 2000), СНГ и славянских стран (2002-2003) среди профессионалов в весе до 76,2 кг. Не раз становился победителем международных турниров в Мексике, Норвегии, Чехословакии, Китае. В мае 1990 года перешел в профессионалы. В ноябре 1991 года стал чемпионом СССР. В 1992 году завоевал звания чемпиона России и чемпиона Восточноевропейского бюро WBC. В 1997 году выиграл титул чемпиона Европы (EBU), победив техническим нокаутом итальянца Мауро Гальвано. В 1998 году боксировал за титул чемпиона мира по версии WBA в весе до 76,2 кг, уступив по очкам американцу Фрэнки Лайлзу. В 2000 году вновь завоевал титул чемпиона Европы.

До 2005 года сотрудничал со спортивным каналом 7ТВ. С начала 2006 по октябрь 2015 года работал экспертом на телеканале «Спорт» (впоследствии — «Россия-2»).