В Магнитогорске хозяйку кооператива приговорили к 4 годам колонии за кражу 15 млн рублей у пайщиков

Доверчивые пенсионеры вкладывались в кооператив, надеясь получить проценты Фото: Олег ЗОЛОТО

В Магнитогорске Челябинской области вынесли приговор хозяйке кооператива, которая обманула пайщиков на 15 млн рублей. В октябре 2015 года женщина создала сообщество и предлагала своим клиентам вкладывать деньги под высокие проценты. Она обещала своевременно все выплачивать, но своих слов не сдержала.

Через четыре года ее манипуляций клиенты осознали, что их просто кинули. Жертвами хитрой хозяйки стали 40 пайщиков, за все время они вложили сумму свыше 15,3 млн рублей. В основном это пенсионеры из Магнитогорска и Копейска. Они обратились в полицию, и против женщины завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Во время расследования у женщины арестовали два автомобиля, а также дом и земельный участок.

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