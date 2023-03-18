В Челябинске на полгода закроют движение трамваев до Областной больницы

Челябинцам придется пересесть на автобусы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске приступают к новому этапу ремонта трамвайных путей. Из-за работ на полгода, с 1 апреля по 15 октября, закроют движение трамваев до Областной больницы. Как уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок», на трамвае нельзя будет проехать по участку Свердловского проспекта между улицами Блюхера и Труда, а также по отрезку улицы Труда между перекрестками со Свердловским проспектом и улицей Красной.

По закрытому для трамваев участку временно запустят автобусы, у которых вместо номера будет значиться «КМ» (компенсационный маршрут). Между улицей Калинина и Областной больницей станут курсировать четыре больших автобуса. Интервал между ними составит 12-16 минут.

На время ремонта изменят трамвайное маршруты.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

В частности, трамвай №6 будет следовать от ЧТЗ по улицам Российской и Кирова к Театру оперы и балета.

Трамвай №17 станет ездить по схеме «Чичерина - Кирова - депо № 1».

А трамвай №20 двинется от ЧМК по по улице Кирова в депо №1.

Челябинцам также порекомендовали вместо трамваев пользоваться другим общественным транспортом. А именно, троллейбусами №5 «ЖД Вокзал – АМЗ», №12 «АМЗ – Молдавская» и №

№16 «АМЗ – ЖБИ», а также автобусами №14 «Новосинеглазово – ЖД Вокзал», №23 «ТК Кольцо – 47-й микрорайон», и № 51 «поселок Сосновка – Братьев Кашириных».

Напомним, компенсационные автобусы ранее запускали, когда закрывали движение трамваев в Ленинский район. Горожане даже предлагали не отменять дополнительный маршрут после окончания ремонта.

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