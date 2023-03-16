На время ремонта трамвайных путей в центре Челябинска запустят автобус

На время ремонта изменят маршруты трамваи №№ 6, 17 и 20 Фото: Андрей АБРАМОВ

На время закрытия движения трамваев в сторону Медгородка, которое планируется для ремонта путей, организуют специальный автобусный маршрут. Об этом рассказал замдиректора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Константин Соколов на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Компенсационный автобус пойдет по Блюхера, Свердловскому, Труда и Кирова. Он будет называться «КМ» — компенсационный маршрут, — рассказал Константин Соколов.

Подобную практику уже опробовали в прошлом году, когда ремонтировали трамвайные пути в Ленинский район. Жители оценили и даже предлагали оставить его.

Напомним, в этом году запланирован масштабный капительный ремонт трамвайных путей на Свердловском проспекте — от Блюхера до Труда, включая поворот у «Юности». Без закрытия движения не обойтись.

Точной даты пока нет. КП-Челябинск будет держать вас в курсе.

— Перекрытие будет в два этапа. Середины апреля — демонтаж и монтаж. Потом около месяца обкатают. В июле будет повторное закрытие, чтобы сверху замостить крупной плиткой, — сообщал ранее замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Пути замостят крупноформатной плиткой. На Свердловском проспекте будет терракотовый цвет — его выбрал главный архитектор города Павел Крутолапов — это будет некая отсылка к Алому полю. Кроме того, рельсы обособят бордюрным камнем, чтобы туда не заезжали машины.

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