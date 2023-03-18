Челябинское министерство экологии заключило соглашение с Росгидрометом о проверке качества воздуха

Пока что регулярно измеряют только загрязнение воздуха Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство экологии Челябинской области и уральское управление Росгидромета заключили соглашение о развитии совместной сети мониторинга окружающей среды. Пока что следят только за качеством воздуха, но в будущем проверять рассчитывают и уровень загрязнения воды. О планах рассказали на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».

— Соглашение дает перспективы развития. Челябинская область будет плотным проектом, в дальнейшем система будет распространена на регионы УрФО, а в дальнейшем на всю Россию, — заявил министр экологии региона Сергей Лихачев.

Он добавил, что данные о состоянии окружающей среды будут публиковать в открытом доступе в интернете. Система мониторинга в перспективе должна включить в себя государственные измерительные лаборатории, станции Гидрометцентра и локальные измерительные посты непосредственно на заводах.

— Чем больше измерений, чем больше постов, тем точнее информация, которую получают научное сообщество, надзорные органы, граждане, — прокомментировал начальник Челябинского гидрометцентра Валерий Кочегоров.

Напомним, в Челябинске с 16 до 18 марта действует режим «черного неба». О смоге предупредили также жителей Карабаша, Златоуста и Коркино.

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