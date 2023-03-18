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НовостиОбщество18 марта 2023 5:35

Челябинское министерство экологии заключило соглашение с Росгидрометом о проверке качества воздуха

Участники договора будут развивать общую сеть мониторинга окружающей среды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пока что регулярно измеряют только загрязнение воздуха

Пока что регулярно измеряют только загрязнение воздуха

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство экологии Челябинской области и уральское управление Росгидромета заключили соглашение о развитии совместной сети мониторинга окружающей среды. Пока что следят только за качеством воздуха, но в будущем проверять рассчитывают и уровень загрязнения воды. О планах рассказали на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».

— Соглашение дает перспективы развития. Челябинская область будет плотным проектом, в дальнейшем система будет распространена на регионы УрФО, а в дальнейшем на всю Россию, — заявил министр экологии региона Сергей Лихачев.

Он добавил, что данные о состоянии окружающей среды будут публиковать в открытом доступе в интернете. Система мониторинга в перспективе должна включить в себя государственные измерительные лаборатории, станции Гидрометцентра и локальные измерительные посты непосредственно на заводах.

— Чем больше измерений, чем больше постов, тем точнее информация, которую получают научное сообщество, надзорные органы, граждане, — прокомментировал начальник Челябинского гидрометцентра Валерий Кочегоров.

Напомним, в Челябинске с 16 до 18 марта действует режим «черного неба». О смоге предупредили также жителей Карабаша, Златоуста и Коркино.

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