В Челябинской области продлили режим "черного неба", который объявили еще 16 марта

Выбросы будут чувствовать жители нескольких городов области.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Минэкологии Челябинской области продлило НМУ в нескольких городах региона. Больше всего выбросы почувствуют жители Челябинска, Карабаша, Златоуста и Коркино.
— Продлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях с 19 часов 17 марта до 11 часов 18 марта — говорится в сообщении министерства.
Сегодня, 17 марта, единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха зафиксировала превышения в воздухе концентрации диоксида азота, сероводорода и формальдегида.
Источником этих выбросов являются промышленные предприятия, автомобили и котельные.
— Данные переданы в надзорные органы для принятия мер, — уточнили в минэкологии.
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