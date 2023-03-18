В Челябинске установили границы зеленого пояса

Частью пояса стали территории лесов, рощ и парков
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Челябинске официально утвердили границы зеленого пояса. Приказ об этом подписал и.о. начальника регионального ГУ лесами Валерий Нигматуллин.
— Установить границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города Челябинска площадью 31,75 тыс. гектаров, — говорится в документе.
Данные лесопарковой зоне вокруг города теперь внесут в государственный лесной реестр.
В приложении к приказу содержится подробный список с координатами зеленого пояса. Он занимает более 3,4 тыс. страниц.
Напомним, в зеленом поясе запрещено складировать мусор, проводить сплошные вырубки, добывать полезные ископаемые или вести капитальное строительство. Основное назначение лесопарковой зоны — сохранение экологии и отдых горожан.
Создания зеленого пояса вокруг Челябинска длительное время добивались общественники. В прошлом году проект одобрили в региональном Заксобрании.
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