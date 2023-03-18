«Медведь начал испаряться»: в Челябинском зоопарке рассказали, чем удивили косолапые после зимней спячки

Фото: Челябинский зоопарк

Теперь точно можно не сомневаться в приходе весны: в Челябинском зоопарке все медведи очнулись после зимней спячки. Косолапые заново осваиваются в своих вольерах после долгого зимнего сна.

Медведица Бусинка в этот раз проспала всю зиму целиком — такого с ней раньше не происходило. Выбравшись из обустроенной для нее берлоги, Бусинка тщательно осмотрела и обнюхала территорию.

Пожилой медведь Харитон после пробуждения решил устроить диетический завтрак и поел снега.

А вот медведь Малыш после сна затеял активную разминку.

— Проделав комплекс спортивных упражнений с шиной и мячом, медведь буквально начал испаряться на наших глазах, — рассказали в пресс-службе зоопарка, приложив видео, на котором от горячих пяток Малыша в снегу буквально валит пар.

Не уступают Малышу и молодые медведицы Шкода и Забава. Обе активно бегают по бортикам вольера, валяются в сухом пока бассейне и устраивают дружеские спарринги.

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