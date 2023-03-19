Каток в челябинском парке имени Терешковой работает последний день

Успевайте прокатиться! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 19 марта, модный каток в челябинском парке имени Тарешковой работает в последний день. Будет пять сеансов: в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.

— Один из самых популярных катков Челябинска прекращает свою работу до следующего сезона. С завтрашнего дня здесь начнется демонтаж ледовых дорожек, — сообщили в парке.

В этом сезоне каток работал более четырех месяцев. За это время его посетили около 45 тысяч человек.

К слову, в прошлом году каток проработал до 28 марта. В этом году весна пришла раньше. Несмотря на то, что ночь на понедельник еще будет холодной -12..-14, всю неделю ожидаются плюсовые температуры до +8..+10.

Напомним, каток в парке Терешковой, в отличие от прочих, находится не внутри стандартной коробки. Льдом залиты прогулочные дорожки парка, и скользить на коньках можно прямо среди деревьев. Общая длина дорожек для катания составляет 800 метров, а ширина варьируется от 2,5 до 15 метров.

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