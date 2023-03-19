«Авангард» — «Металлург»: где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча четвертьфинала Кубка Гагарина в Челябинске

Хоккеисты «Авангарда» и «Металлурга» сыграют 19 марта второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина. Фото ХК «Металлург»

Сегодня, в воскресенье, 19 марта, в Омске на льду «G-Drive Арены» будет сыгран второй матч второго раунда Кубка Гагарина КХЛ. «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Напомним, в первом матче серии Магнитка уступила «ястребам» в овертайме (1:2).

Посмотреть матч «Авангард» — «Металлург» можно будет бесплатно в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime, начало телетрансляции в 16:00 по челябинскому времени.

После сегодняшнего матча команды проведут две игры в Магнитогорске 21 и 23 марта.

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