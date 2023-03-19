Какие маршрутки Челябинска принимают оплату картами: публикуем полный список

На 22й готовить мелочь не придется
Фото: Андрей АБРАМОВ
Банковскими картами можно расплатиться на 96 маршрутах общественного транспорта челябинской агломерации. Из них на 72 принимают оплаты по транспортным картам. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Больше всего недоумения у горожан вызывают маршрутки: на каких принимают оплату по безналу, а где надо готовить мелочь?
В Челябинске социальные, транспортные и банковские карты принимаются к оплате на маршрутах:
№ 13 Ж/д Вокзал — пос. Локомотивный
№ 22 ЧКПЗ — Александра Шмакова
№ 32 Солнечный берег — Мамина
№ 35 ЧМК — Новосинеглазово
№ 36 Мамина — Федоровка (оплата доступна не во всех транспортных средствах)
№ 40 Поселок АМЗ — Университетская Набережная
№ 53 Кардиоцентр — Новосинеглазово
№ 66 ЧКПЗ — станция Шершни
Транспортные и банковские карты принимаются на маршрутках:
№ 95 Чичерина — Преображенское кладбище
№ 123 Автовокзал Копейск — ПКиО имени Гагарина
№ 132 пос. Красное поле — ЧМК
№ 136к Белый хутор — Ж/д вокзал
№ 141 Новосинеглазово — Вознесенка
№ 158к Белый хутор — Чичерина
№ 203 Автостанция Южный ворота — Областной инфекционный центр
№ 212 Братьев Кашириных — Ключи
№ 214 Братьев Кашириных — Прудный
Полный список маршрутов — по ссылке.
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