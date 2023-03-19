Какие маршрутки Челябинска принимают оплату картами: публикуем полный список

На 22й готовить мелочь не придется Фото: Андрей АБРАМОВ

Банковскими картами можно расплатиться на 96 маршрутах общественного транспорта челябинской агломерации. Из них на 72 принимают оплаты по транспортным картам. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Больше всего недоумения у горожан вызывают маршрутки: на каких принимают оплату по безналу, а где надо готовить мелочь?

В Челябинске социальные, транспортные и банковские карты принимаются к оплате на маршрутах:

№ 13 Ж/д Вокзал — пос. Локомотивный

№ 22 ЧКПЗ — Александра Шмакова

№ 32 Солнечный берег — Мамина

№ 35 ЧМК — Новосинеглазово

№ 36 Мамина — Федоровка (оплата доступна не во всех транспортных средствах)

№ 40 Поселок АМЗ — Университетская Набережная

№ 53 Кардиоцентр — Новосинеглазово

№ 66 ЧКПЗ — станция Шершни

Транспортные и банковские карты принимаются на маршрутках:

№ 95 Чичерина — Преображенское кладбище

№ 123 Автовокзал Копейск — ПКиО имени Гагарина

№ 132 пос. Красное поле — ЧМК

№ 136к Белый хутор — Ж/д вокзал

№ 141 Новосинеглазово — Вознесенка

№ 158к Белый хутор — Чичерина

№ 203 Автостанция Южный ворота — Областной инфекционный центр

№ 212 Братьев Кашириных — Ключи

№ 214 Братьев Кашириных — Прудный

Полный список маршрутов — по ссылке.

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