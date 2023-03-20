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НовостиОбщество20 марта 2023 5:39

Рейс Челябинск — Сочи вылетел с опозданием почти на 28 часов

Всему виной — туман в городе-курорте
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Рейс переносили несколько раз

Рейс переносили несколько раз

Фото: Андрей АБРАМОВ

27 часов 50 минут — с такой задержкой вылетел рейс авиакомпании Nordwind из Челябинска в Сочи. Напомним, из-за тумана в Сочи борт прибыл только вечером. Но так как погода снова ухудшилась, вылет перенесли на утро.

Как сообщали наши коллеги КП-Кубань, город Сочи почти двое суток находился под белой пеленой тумана. Вчера днем немного распогодилось, и аэропорт курорта смог обслужить около сотни рейсов.

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