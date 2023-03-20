В Челябинске после сообщений о минировании эвакуировали студентов колледжа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске продолжается волна эвакуаций. В главном корпусе Южно-Уральского государственного колледжа и комплексе промышленной автоматики работали кинологи. Об этом сообщают пользователи соцсетей. В самом учебном заведении ситуацию не комментируют.
– На первой паре нам сказали, что в колледже бомба и сказали покинуть здание, – рассказал КП-Челябинск один из студентов.
Ранее в городе эвакуировали небоскреб «Челябинск – Сити» и институт путей сообщения. В офисном здании была проведена учебная тревога, в вузе – ложное сообщение о минировании.
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