В Челябинске после сообщений о минировании эвакуировали студентов колледжа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске продолжается волна эвакуаций. В главном корпусе Южно-Уральского государственного колледжа и комплексе промышленной автоматики работали кинологи. Об этом сообщают пользователи соцсетей. В самом учебном заведении ситуацию не комментируют.

– На первой паре нам сказали, что в колледже бомба и сказали покинуть здание, – рассказал КП-Челябинск один из студентов.

Ранее в городе эвакуировали небоскреб «Челябинск – Сити» и институт путей сообщения. В офисном здании была проведена учебная тревога, в вузе – ложное сообщение о минировании.

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