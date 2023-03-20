В городских парках Челябинской области откроют площадки для регистрации брака

Площадки в городских парках будут работать в теплую погоду Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Челябинской области смогут зарегистрировать свой брак в городских парках. С мая по сентябрь там оборудуют специальные площадки, где будут проводиться церемонии. Об этом в ходе пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» рассказала председатель регионального комитета ЗАГС Людмила Рерих.

— Мы разместим информацию обо всех доступных площадках на сайте Госкомитета по делам ЗАГС. В настоящий момент дополнительная площадка работает в Государственном историческом музее. Это очень красивый Романовский зал, – отметила Людмила Рерих.

Площадки в городских парках будут работать в теплую погоду. Известно, что их точно оборудуют в Челябинске и Магнитогорске. К слову, подать заявку на регистрацию можно будет заранее.

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