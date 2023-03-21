В Челябинской области женщина погибла, пытаясь залить водой диван

На месте пожара осталось лежать пластиковое ведро. Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

В Троицке Челябинской области женщина погибла при пожаре.

Огонь вспыхнул в квартире 20 марта. Заметившие валящий из дома дым горожане вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС пробились в квартиру и быстро потушили пламя. В комнате они обнаружили женщину. Хозяйка квартиры лежала без сознания.

Женщину срочно вынесли на свежий воздух. Сотрудники скорой помощи попытались помочь пострадавшей. Но долгие попытки реанимировать женщину эффекта не дали, троичанка погибла.

— Рядом с тлеющим диваном сотрудники МЧС обнаружили ведро с водой: по предварительным данным хозяйка пыталась потушить пожар самостоятельно, но ядовитые продукты горения сделали свое дело, — рассказали в седьмом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС. — Чтобы потерять сознание, достаточно всего пары вдохов.

Напомним, накануне в Варне женщина погибла во время пожара в частном доме.

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