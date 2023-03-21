В Челябинске пенсионерка заплатила мошенникам, обещавшим вернуть украденные у нее 2,5 млн рублей

Женщина три месяца платила одним аферистам, а потом еще четыре месяца - другим
Фото: Даниил ОПАРИН
В Челябинске женщина дважды стала жертвой аферистов и лишилась 2,5 млн рублей. К потере денег ее привели объявления в интернете.
Сначала 68-летняя горожанка увидела в сети рекламу, сулившую выгодные инвестиции. В надежде на большую прибыль, челябинка три месяца брала кредиты и переводила деньги незнакомцам, а те придумывали все новые причины, чтобы отложить выплату обещанных процентов прибыли. Потом мошенники и вовсе перестали выходить на связь. Женщина к тому времени успела отправить им 2,5 млн рублей.
Пенсионерка догадалась, что ее обманули. Справиться с проблемой она решила с помощью интернета. Женщина нашла объявление фирмы, якобы занимавшейся поиском аферистов и возвратом денег, отданных преступникам. Услуги «борцов с мошенниками» оказались платными, так что пенсионерке снова пришлось взять кредит.
«Помощники» сообщили женщине, что похищенные у нее деньги находятся в терминале за границей. Чтобы их вернуть, нужно оплатить комиссию, конвертацию валют и всевозможные финансовые операции. Пенсионерка «оплачивала комиссии» целых четыре месяца, но 2,5 млн рублей ей так и не вернули.
После этого женщина все же решилась обратиться в полицию.
Как рассказали в УМВД Челябинска, после заявления горожанки возбудили уголовное дело о мошенничестве, аферистов сейчас разыскивают.
Ранее в Челябинске задержали агрессора, бившего женщин по лицу на улицах.
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