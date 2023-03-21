В Челябинске пенсионерка заплатила мошенникам, обещавшим вернуть украденные у нее 2,5 млн рублей

Женщина три месяца платила одним аферистам, а потом еще четыре месяца - другим Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинске женщина дважды стала жертвой аферистов и лишилась 2,5 млн рублей. К потере денег ее привели объявления в интернете.

Сначала 68-летняя горожанка увидела в сети рекламу, сулившую выгодные инвестиции. В надежде на большую прибыль, челябинка три месяца брала кредиты и переводила деньги незнакомцам, а те придумывали все новые причины, чтобы отложить выплату обещанных процентов прибыли. Потом мошенники и вовсе перестали выходить на связь. Женщина к тому времени успела отправить им 2,5 млн рублей.

Пенсионерка догадалась, что ее обманули. Справиться с проблемой она решила с помощью интернета. Женщина нашла объявление фирмы, якобы занимавшейся поиском аферистов и возвратом денег, отданных преступникам. Услуги «борцов с мошенниками» оказались платными, так что пенсионерке снова пришлось взять кредит.

«Помощники» сообщили женщине, что похищенные у нее деньги находятся в терминале за границей. Чтобы их вернуть, нужно оплатить комиссию, конвертацию валют и всевозможные финансовые операции. Пенсионерка «оплачивала комиссии» целых четыре месяца, но 2,5 млн рублей ей так и не вернули.

После этого женщина все же решилась обратиться в полицию.

Как рассказали в УМВД Челябинска, после заявления горожанки возбудили уголовное дело о мошенничестве, аферистов сейчас разыскивают.

Ранее в Челябинске задержали агрессора, бившего женщин по лицу на улицах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru